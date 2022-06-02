Almanya'da Wiesbaden İdare Mahkemesinin daha önce verdiği kararı teyit eden üst mahkeme, Diyanet İşleri Türk İslam Birliğinin (DİTİB) eyalette din dersi vermeye devam edebileceğine hükmetti.

Hessen Eğitim Bakanlığının eyalette İslam din derslerini sona erdirme ve DİTİB ile iş birliği ortaklığını tek taraflı askıya alma kararına ilişkin DİTİB daha önce de yerel mahkeme tarafından haklı bulunmuştu.

Bakanlık yerel mahkemenin kararını üst mahkeme olan Kassel Yüksek İdare Mahkemesine taşıdı ve üst mahkeme de DİTİB'i haklı buldu.

Bu kararla Hessen eyaletinin üst mahkemesi Kassel Yüksek idare Mahkemesi, Wiesbaden İdare Mahkemesinin DİTİB lehine verdiği kararı tanımış oldu.

Karar memnuniyetle karşılandı

Hessen DİTİB Eyalet Birliği Başkanı Salih Özkan, yaptığı açıklamada, Hessen İdare Mahkemesinin özellikle öğrenci ve öğretmenler açısından verdiği bu karardan memnuniyet duyduklarını söyledi.

Pedagojik açıdan din eğitiminin düzenli öğretim ile başarılı olacağını belirten Özkan, "DİTİB Hessen olarak, Hessen Eğitim Bakanlığı ile önceki yıllarda olduğu gibi yapıcı ve güvene dayalı iş birliği ortaklığını sürdürebileceğimize inanıyorum. Öğrencilerin, öğretmenlerin ve velilerin menfaatleri doğrultusunda din öğretimine anlamlı geçiş sağlamak için bakanlıkla anlaşarak geleceğimizi şekillendirmeye çalışacağız. Bu bağlamda, Müslüman öğrencilere, düzenli ve anayasaya uygun bir müfredat çerçevesinde, okul eşliğinde bilimsel eğitim almaları için olanak sağlamış olacağız." değerlendirmesinde bulundu.