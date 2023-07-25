Almanya'da CDU liderinin aşırı sağcı AfD partisiyle işbirliğini ima etmesi ülkede tartışma çıkardı

CDU lideri Friedrich Merz'in bir televizyon programında AfD ile belediye düzeyinde işbirliği yapılabileceğini söylemesinin ardından Merz'e hem parti içinden hem de diğer partilerden tepki geldi.

Merz, tepkilerin ardından AfD ile hiçbir düzeyde işbirliği yapılmayacağını açıklamasına rağmen tartışmalar dinmedi.

CDU'lu Berlin Eyalet Başbakanı Kai Wegner, Twitter'dan, "AfD sadece karşı olmayı ve bölünmeyi bilir. Burada işbirliği nerede olmalı? CDU, çalışma tarzı nefret, bölme ve dışlama olan bir partiyle çalışmayı istemez ve çalışmayacaktır." paylaşımında bulunarak, Merz'e tepkisini gösterdi.

CDU'lu Meclis Başkan Yardımcısı Ywonne Magwas da "İster yerel düzeyde, ister federal düzeyde olsun, aşırı sağcı hep aşırı sağcı kalır. CDU için aşırı sağcılar hep düşmandır." ifadelerini kullandı.

CDU'nun kardeş partisi olan Hristiyan Sosyal Birlik Partisi (CSU) Genel Başkanı Markus Söder de Merz'in AfD ile yerel düzeyde işbirliği yapılması görüşünü paylaşmadığını vurgulayarak, "CSU, hangi düzeyde olursa olsun AfD ile işbirliğini kesinlikle reddetmektedir. Böyle bir partiyle işbirliği yapmak bizim değerlerimizle bağdaşmaz." değerlendirmesinde bulundu.

Yeşiller Eş Başkanı Ricarda Lang ise, "CDU gibi köklü bir partinin demokrasi düşmanı AfD ile işbirliği yapması kabul edilemez." diyerek Merz'e tepkisini gösterdi.

Almanya Yahudiler Merkez Konseyi Başkanı Josef Schuster de Friedrich Merz'i açıklamalarından dolayı eleştirerek, "Merz daha sonra röportajındaki ifadelerini düzeltti, ancak dürüst olmak gerekirse şaşırdım ve ilk başta biraz şok oldum. Açıklamalarını artık dünya okudu." dedi.

Schuster, AfD'nin iktidara gelmesinden kişisel olarak korktuğunu vurgulayarak, "AfD'nin özellikle federal düzeyde hükümete katılması durumunda bu ülkede Yahudilerin hala istenip istenmemesi konusu, Yahudiler tarafından değerlendirilmesi gereken bir nokta olacaktır." ifadelerini kullandı.

Tüm bu tartışmalardan sonra Merz'in iki yıl sonra yapılması beklenen genel seçimlerde Başbakan adayı olabileceği konusuna da şüpheyle bakılmaya başlandı.

CDU'nun Saarland eyaleti eski Başbakanı Tobias Hans, "Ben, şahsen bu yönde endişeler yaratacak CDU'lu bir Başbakanın görevde olmasını tahayyül bile edemiyorum." diyerek iki yıl sonraki genel seçimlerde başbakan adayı gösterilmesinden yana olmadığını ima etti.

Alman medyasındaki yorumlarda Merz'in daha önceki konuşmalarında Ukraynalı sığınmacıları sosyal turist olarak nitelemesi, Arap öğrencilere "küçük paşalar" demesi, AfD'nin alternatifi olarak CDU'yu gösterirken "özlü Almanya için Alternatif CDU'dur" ifadesini kullanması ve en son "Biz demokratik seçim sonuçlarını doğal olarak kabullenmek zorundayız. Şayet AfD'li birileri kaymakam ve belediye başkanı seçilmişse, bu kentte doğal olarak işbirliği yapma yolları aranmalı" şeklindeki cümlelerinin kendisinin başbakan adaylığını tehlikeye düşürecek söylemler olduğu vurgulandı.

Almanya'da en son yapılan anketlerde aşırı sağcı AfD'nin oy oranının yüzde 20-22 civarında çıkması birçok siyasetçiyi endişelendiriyor.