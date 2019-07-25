Almanya'da Camilere bomba ihbarlarındaki artış Diyanet İşleri Türk İslam Birliği'nin en önemli gündemi.

Almanya genelinde 857 cami derneğine sahip olduklarını ve son iki haftada dokuz camiye bomba ihbarı aldıklarını söyleyen (DiTiB) Genel Başkanı Kazım Türkmen, "Bu ihbarları çok ciddiye alıyoruz. Yakın zamanda Yeni Zelanda'da camilere düzenlenen saldırıları unutmadık" dedi.

TRT Haber'e açıklamalarda bulunan Türkmen,, NSU cinayetlerini hatırlattı, uyuyan aşırı sağ hücrelerin her an harekete geçebileceğine dikkat çekti.

Gerekli tedbirlerin alınması konusunda camilere uyarıda bulunduklarını da anlatan Türkmen, asıl tedbirin Alman siyasilere ve güvenlik güçleri tarafından alınması gerektiğini vurguladı.

DiTiB Genel Başkanı Kazım Türkmen, sorumluların bir an önce yakalanmasını istediklerini de dile getirdi.

Kaynak: TRT Haber