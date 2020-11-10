Diyanet İşleri Türk İslam Birliğine (DİTİB) bağlı Muradiye Camii'ne gönderilen mektupta, Türklere ve Müslümanlara yönelik ağır hakaretler yer aldı.

DİTİB Muradiye Camisi Dernek Başkanı Ramazan Ceylan, Münih kentinden posta yoluyla gönderilen ve bugün kendilerine ulaşan mektupta yer alan isim ve adresin sahte olduğunu tahmin ettiklerini söyledi.

Camiye gönderilen mektubu polis ve yerel yöneticilerle paylaştıklarını belirten Ceylan, bunun pandemi sürecinde camilerine gönderilen İslamofobik ve ırkçı içerikli üçüncü mektup olduğunu dile getirdi.