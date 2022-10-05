Polisten yapılan açıklamada, cumartesi sabaha karşı yapılan Müslüman karşıtı saldırının faillerinin belirlenmesi için soruşturma başlatıldığı belirtildi.

İslam ve Hz. Muhammed ile ilgili hakaretlerin yer aldığı yazıları yazanların yakalanması için görgü tanıklarının polise bilgi vermesi istendi.

Almanya'da, geçen yıl Müslümanlara ve camilere yönelik 662 suç işlendiği bildirildi.