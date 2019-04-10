Batı'da aşırı sağcıların karıştığı suç dosyaları her geçen gün artarken, Almanya'da ırkçı suç örgütüne yönelik operasyon düzenlendi.

Aralarında Berlin ve Saksonya eyaletlerinin olduğu 4 eyalette 30'dan fazla ev ve iş yeri arandı.

Polis aramaları özelikle aşırı sağcıların yoğun olduğu Cottbus bölgesinde yapıldı.

2018 yılında Almanya genelinde aşırı sağcılar tarafından 19 bin 105 suç kayıtlara geçti.

Almanya'nın doğusundaki eyaletlerde aşırı sağ kaynaklı saldırıların sayısı 2017 yılına göre geçen yıl yüzde 8 arttı.

Kaynak: TRT Haber