İki Almanya'nın birleşme günü olan 3 Ekim'de, 2007'den beri her yıl Almanya genelindeki binden fazla camide düzenlenen etkinliklerde, bu yıl yine camiler kapılarını herkese açacak ve ziyaretçiler İslamiyet hakkında bilgilendirilecek.

KRM sözcüsü Mohamed El Kaada yaptığı yazılı açıklamada, iklim değişikliği, COVID-19 salgını, Ukrayna’daki savaş ve beraberinde getirdiği enerji krizinin bütün dünyayı meşgul ettiğini belirtti.

Güvensizlik, endişe ve geçim kaygısının her geçen gün daha da yaygınlaştığına işaret eden Kaada, "Modern insanın yaşam tarzı ve tüketim alışkanlıklarının çevreye etkisi çok büyük. Dünyanın gelecek nesiller için de yaşanabilir olması için çevre konusunda sorumluluk bilinciyle hareket etmek hayati önem taşıyor. Bu sebeple bu yılki Açık Cami Günü’nün ana konusu 'Sınırlı Kaynaklar – Büyük Sorumluluklar' olacak." dedi.

Kaada, şunları kaydetti:

"Allah’ın yarattığı nimetlerin korunması ve bunlara sorumluluk bilinci çerçevesinde yaklaşılması, Müslümanlar için hem toplumsal hem ferdi hem de dini anlamda en önemli görevlerdendir. Sorumluluk bilinci, farkındalık, sürdürülebilirlik ve çevre dostu ibadet mekanlarının inşası cami cemiyetlerinin uzun süredir gündeminde olan hususlardır. Geleceğin 'yeşil' camileri, çevre bilinci, sürdürülebilirlik ve iklimin korunması etrafında şekillenmektedir."

Kaynakları korumanın ve israftan kaçınmanın aynı zamanda İslam’ın da önemli kurallarından olduğunu vurgulayan Kaada, "Açık Cami Günü’nde camiler kapılarını bütün vatandaşlara karşılıklı fikir alışverişi için açacak. Çeşitli etkinlikler ve karşılıklı sohbetler çerçevesinde konuya dair problemler ele alınacak. Açık Cami Günü aynı zamanda bütün vatandaşlara çevrelerindeki camileri ziyaret etme imkanı da sunuyor." ifadelerini kullandı.