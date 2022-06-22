Haber Giriş: 22 Haziran 2022 Çarşamba 13:55Son Güncelleme: Kaynak: AA
Almanya'da 8 polis aracı kundaklandı
[Fotoğraf: Reuters]
Almanya'da 26 Haziran'da yapılacak G7 Zirvesi öncesi Münih'te 8 polis aracı kundaklandı.
Almanya'da Münih polisinin, Alman basınına yaptığı açıklamaya göre, çevik kuvvete ait 8 minibüs gece saatlerinde ateşe verildi. Kundaklama nedeniyle büyük çapta hasar oluştu.
Araçların G7 Zirvesi'nin düzenleneceği Elmau Kalesi'ne personel sevki için kullanıldığı öğrenildi.
[Fotoğraf: Reuters]
Polisin kundaklamanın siyasi güdümlü olduğundan şüphelendiği ve geniş çaplı soruşturma başlattığı belirtildi.
G7 Zirvesi, Münih'e 80 kilometre uzaklıktaki Garmisch-Partenkirchen'deki Elmau Kalesi'nde yapılacak.
Zirvede ABD, İngiltere, Almanya, Fransa, İtalya, Japonya ve Kanada'dan devlet ve hükümet başkanları bir araya gelecek.
Etiketler: Almanya
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