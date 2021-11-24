Almanya'da 26 Eylül'de yapılan genel seçimlerin kazananı olan 3 partinin koalisyon görüşmeleri olumlu sonuçlandı.

Sosyal Demokrat Parti öncülüğünde Yeşiller ve Hür Demokrat Parti ile kurulacak koalisyon hükumetinin yol haritasını belirleyen protokol üzerinde anlaşmaya varıldı.

"Trafik lambası koalisyonu"

Partilerin kırmızı-sarı-yeşil renklerinden dolayı, kurulması beklenen hükümete “trafik lambası koalisyonu" tanımlaması yapılıyor.

Hükümetin kurulabilmesi için bundan sonraki aşamada söz sahibi, partilerin üyeleri ile delegeleri olacak. Bu sürecin 5 Aralık’a kadar tamamlanması hedefleniyor.

5-12 Aralık tarihleri arasında şu anda Maliye Bakanı olan SPD’li Olaf Scholz'un Federal Meclis’te başbakan seçilmesi ve yeni kabinenin oluşturulması bekleniyor.

Sosyal Demokrat Parti birinci sırada

Sosyal Demokrat Parti, 26 Eylül'de yapılan genel seçimlerde yüzde 25,7 oyla birinci sırada yer almıştı.

Seçimlerin ardından Yeşiller ve Hür Demokrat Parti ile koalisyon görüşmelerine başlamıştı.

16 yıllık başbakanlık görevinin ardından siyasete veda eden Angela Merkel sonrası görev alacak yeni başbakan ve kabine, 4 yıl boyunca Almanya siyasetine yön verecek.