Biri salgınla mücadelede örnek ülkeydi. Diğeri Avrupa'da virüsün bulaşma oranının en hızlı düştüğü ülke.

Şimdi hem Güney Kore hem de Almanya yeniden diken üstünde.

"İkinci dalga başladı..."

Bu haberi resmen Güney Kore Hastalık önleme ve kontrol merkezi duyurdu. Tespitlere göre üstelik mayıs ayının başında. Merkeze göre bunun nedeni o tarihteki resmi tatildi. Tedbirler gevşetildi, virüs yeniden ortam buldu.

Bir günde ülkede 46 yeni vaka tespit edildi, 1 kişi hayatını kaybetti. Oysa nisan ayında sıfır vakaya inilmişti.

Özellikle başkent Seul'de vaka sayısının artması halinde kısıtlamaların geri gelmesi gündemde.

Almanya'da virüsün bulaştırma kat sayısı artıyor

Almanya'da ise "salgın kontrolden çıkıyor mu?" sorusu gündemde. Çünkü tablo artık iyiye gitmiyor. Bulaştırma kat sayısı yükselişe geçti.

Bu, bir kişinin virüsü kaç kişiye bulaştırdığını gösteriyor. Normalleşmeye geçilirken oran 0 virgül 89'un altıydı. Bugün 2 virgül 88'e çıktı. Yani neredeyse 1 kişi 3 kişiye virüs bulaştırıyor.

Peki nerelerde hata yapıldı?

Gözler Güterslo kentindeki et fabrikasında. Tesisteki 1500 kişinin testi pozitif çıktı..

100 bin nüfuslu kentin tamamı karantinaya alındı.

Uzmanlara göre, virüs soğuğu ve kalabalığı seviyor. Et işleme tesisleri dondurucu.

Zaten bu tesislerde çalışanlar arasında sosyal mesafe de sıfır.

Almanya'daki protesto gösterileri de virüsün yayılımını artırdı. Çünkü hem kısıtlamalara karşı çıkanlar hem de ırkçılık karşıtları sokaklara dökülmüştü.

Maskesiz mesafesiz eylemler yine virüse geçit verdi.