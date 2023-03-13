Scholz, Butan Başbakanı Lotay Tshering ile Berlin'de düzenlediği ortak basın toplantısında, Rusya'nın Ukrayna'ya açtığı savaşın devam ettiğine dikkati çekerek, "Rusya, yeni birlikler topluyor ve onları cepheye gönderiyorlar. Bu koşullar altında müzakerelerden söz edilemez" dedi.

Şansölye Scholz, "Ukrayna'ya askeri destek sağlamaya devam edeceğiz. Şu anda yaptığımız şey durumu değiştirmeyi ve Ukrayna için adil bir barışı mümkün kılmayı amaçlıyor" diye konuştu.

Ukrayna'nın barışa hazır olduğunu, ancak bunun dikte edilen bir barış olamayacağını vurgulayan Scholz, "Biri kafanıza silah dayadığında müzakere edemezsiniz. Ancak Rusya Devlet Başkanı, hala bunu yapmaya niyetli" ifadesini kullandı.