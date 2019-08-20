Ürdün temaslarının ardından Bağdat'a gelen Almanya Savunma Bakanı Annegret Kramp Karrenbauer, Iraklı mevkidaşı Necah eş-Şemeri ile görüştü.

Görüşmenin ardından düzenlenen ortak basın toplantısında konuşan Karrenbauer, Irak'a terörle mücadele noktasında istihbarat desteği vermeye devam edeceklerini, lojistik iş birliğinin de sürdüğünü belirtti.

Karrenbauer, mevkidaşı Şemeri ile askeri iş birliği ve Irak güvenlik güçlerinin eğitimi konularını ele aldıklarını ifade ederek, şunları söyledi:

"Almanya, uluslararası koalisyonun bir parçası ve öyle de kalacak. Almanya olarak Irak ordusunu desteklemeye devam edeceğiz."

Terör örgütü DEAŞ'ın Irak'taki varlığına ilişkin ise Alman Bakan Karrenbauer, "Askeri operasyonların bittiği doğru ancak DEAŞ hala varlığını sürdürüyor. Irak'ın terörü yenmesi için yardım etmeye istekliyiz" ifadelerini kullandı.

Irak Savunma Bakanı Şemeri de güvenlik güçlerinin, terör örgütü DEAŞ'ın Enbar vilayetindeki çöl bölgelerinde uyuyan hücrelerine yönelik operasyonlarından söz etti.

Irak'taki temasları kapsamında Başbakan Adil Abdulmehdi ile bir araya gelen Alman Bakan'ın Cumhurbaşkanı Berhem Salih ile görüşmesi, ardından Erbil'i ziyaret etmesi bekleniyor.

Almanya Savunma Bakanlığı Sözcüsü Jens Flosdorf, mayıs ayında yaptığı açıklamada, Alman ordusunun Irak'ta eğitim faaliyetlerini askıya aldığını belirterek, "Ancak bu, bunun (eğitim faaliyetlerinin) gelecek günlerde tekrar başlamayacağı anlamına gelmez." ifadelerini kullanmıştı.

Irak güvenlik güçlerinin askeri eğitimi kapsamında, yaklaşık 160 Alman askerinin bu ülkede bulunduğu belirtiliyor.

Kaynak: AA