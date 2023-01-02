Haldenwang, Alman Haber Ajansı DPA'ya yaptığı açıklamada, "Rusya'nın Almanya'daki istihbarat ilgisi sadece kesintisiz değil, aynı zamanda (Ukrayna'daki) savaşın etkileri devam ettikçe artıyor." dedi.

Haldenwang, kısa bir süre önce tutuklanan Almanya'da dış istihbarattan sorumlu Federal İstihbarat Servisindeki (BND) çifte ajana atıfta bulunarak, "Mevcut dava da Rus casusluk faaliyetlerinin tehlikesinin ne kadar gerçek olduğunu gösteriyor." diye konuştu.

Rusya'nın Ukrayna'ya açtığı savaşın ardından Almanya'nın Berlin'deki Rus Büyükelçiliğinin 40 çalışanını istenmeyen kişi ilan ettiğini hatırlatan Haldenwang, Moskova'nın kaybettiği istihbarat kapasitesini ya daha fazla "gezici ajan" ya da başka bir kılıfla telafi etmeye çalışmasını beklediklerini kaydetti.

"Rus servisleriyle bağlantılı olabilecek başka kişilerin Almanya'ya gelmesini önlemek için büyük çaba sarf ediyoruz." ifadelerini kullanan Haldenwang, bu amaçla federal hükümetin vize kurallarını da sıkılaştırdığına işaret etti.

Bir süredir Rus ve diğer istihbarat servislerinin artan casusluk faaliyetlerine karşı hazırlık yapıldığını anlatan Haldenwang, "Geçmişte karşı istihbarat alanında çok az şey yaptığımız yönündeki iddiaları kesin bir dille yalanlamak istiyorum." dedi.