ABD Başkanı Donald Trump'ın Golan Tepeleri ile ilgili yaptığı açıklamaya Almanya'dan tepki geldi.

Almanya hükümet sözcüsü Ulrike Demmer, Suriye'ye ait olan Golan Tepeleri'nin İsrail tarafından işgal edildiğini belirterek, tek taraflı adımların kabul edilemez olduğunu söyledi.

Demmer, İsrail'in Golan'ı ilhakının BM kararları doğrultusunda geçersiz olduğunu belirtti.

Trump'ın Golan tepeleri açıklamasına tepkiler

ABD Başkanı Donald Trump, Twitter hesabından "52 yılın ardından ABD için İsrail'in Golan Tepeleri üzerindeki egemenliğini tam olarak tanımanın zamanı geldi" açıklaması yapmıştı.

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreter sözcülerinden Farhan Haq da Trump'ın açıklamasına tepki göstererek, ''Bu konudaki bütün BM kararlarının arkasındayız'' demişti. BM Güvenlik Konseyi'nin 1981 yılında aldığı 497 sayılı karar, İsrail'in Golan Tepeleri'ni işgaline karşı çıkıyor ve kararda ''İsrail'in işgal altındaki Golan Tepeleri'nde kendi kanunlarını, yargısını ve idaresini uygulama kararı hükümsüzdür ve uluslararası hukuki geçerliliği yoktur'' ifadeleri yer alıyor.

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Maria Zaharova, ABD Başkanı Donald Trump'ın Golan Tepeleri ile ilgili yaptığı açıklamanın Birleşmiş Milletler kararlarını doğrudan ihlal ettiğini açıkladı.

Kaynak: Reuters