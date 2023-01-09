Hükümet Sözcüsü Steffen Hebestreit, Berlin'de yaptığı açıklamada, "Alman hükümeti, İran rejiminin idam cezasını bir baskı aracı olarak kullanmaya devam etmesini mümkün olan en güçlü ifadelerle kınamaktadır." dedi.

Tahran hükümetine "bir kez daha ve acilen" daha fazla idam cezası vermemesi ve idam cezasını derhal kaldırması çağrısında bulunan Hebestreit, müttefiklerle İran üzerindeki baskının daha da arttırılacağını söyledi.

Hebestreit, "İran'a, haksız yere hapsedilen herkesi gecikmeksizin serbest bırakması çağrısında bulunuyoruz." ifadesini kullandı.

İran'da 4 kişi idam edildi

İran'ın başkenti Tahran'da 13 Eylül'de "ahlak polisi" olarak bilinen İrşad devriyelerince gözaltına alındıktan sonra fenalaşarak hastaneye kaldırılan 22 yaşındaki Mahsa Emini 16 Eylül'de yaşamını yitirdi. Emini’nin ölümü üzerine memleketi Sakkız’da 17 Eylül’de başlayan gösteri, ülke geneline yayılarak yönetim karşıtı protestolara dönüştü.

Protestolarda yüzlerce gösterici hayatını kaybederken on binden fazla gösterici ise gözaltına alındı.

Gösteriler sonrası onlarca kişi idamla yargılanırken, haklarında idam cezası verilen Muhsin Şikari'nin cezası 8 Aralık'ta, Mecidrıza Rahneverd'in 12 Aralık'ta ve Muhammed Mehdi Keremi ile Seyid Muhammed Hüseyni'nin cezası ise 7 Ocak'ta infaz edildi.