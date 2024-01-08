Çok Bulutlu 10.6ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Dünya
AA 08.01.2024 16:57

Almanya Dışişleri Bakanı Baerbock: Batı Şeria'daki yasa dışı yerleşim inşası kalıcı barışı baltalıyor

Almanya Dışişleri Bakanı Annalena Baerbock, Batı Şeria'daki yasa dışı yerleşim inşasının kalıcı barışı baltaladığını söyledi.

Almanya Dışişleri Bakanı Baerbock: Batı Şeria'daki yasa dışı yerleşim inşası kalıcı barışı baltalıyor

Baerbock, Batı Şeria'daki El-Mezra el-Kibliya köyünü ziyareti sırasında yaptığı açıklamada, "Yasa dışı yerleşim inşası kalıcı barışı baltalıyor, iki devletli çözümü tehlikeye atıyor. Yerleşimcilerin şiddeti, çoğu zaman insanların yaşamını imkansız hale getiriyor, binlerce kişi artık topraklarına erişemiyor." dedi.

İsrail'in yasa dışı yerleşimcilere karşı harekete geçmesini isteyen Baerbock, "Filistinlileri şiddet yanlısı yerleşimcilerden korumak ve Batı Şeria'da yasal olarak yaşayanlara saldıranlara karşı harekete geçmek İsrail'in görevidir. Filistinliler, kendi topraklarında güvenlik içinde ve kendi kaderlerini tayin etme hakkı çerçevesinde yaşayabilmelidir." diye konuştu.

Batı Şeria'daki yerleşim yerlerinin uluslararası hukuka aykırı olduğunu vurgulayan Baerbock, "İki devletli çözüm, İsrail ve bağımsız demokratik bir Filistin devletinin barış içinde yan yana yaşaması anlamına gelmektedir." ifadesini kullandı.

Baerbock, ziyareti sırasında İsrailli yerleşimcilere ait bir dron tarafından izlendiğine de işaret ederek "Üzerimizde dolaşan bir insansız hava aracının sesini duyabiliyoruz. Belli ki burada ne yaptığımızı görmek ve duymak için." dedi.

Almanya Dışişleri Bakanı Baerbock'un akşam saatlerinde Mısır'a geçerek yarın Dışişleri Bakanı Samih Şukri ile görüşmesi planlanıyor.

ETİKETLER
Almanya
Sıradaki Haber
İspanya'da grip vakaları arttı: Hastanelerde maske zorunluluğu başladı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
17:36
Murat Kurum: Deprem riskini bertaraf edecek adımları kararlı bir şekilde atıyor olacağız
17:24
Elazığ'da otomobil bariyere çarptı: 1 ölü, 1 yaralı
17:23
Papa Franciscus, Gazze'de "derhal ateşkes" çağrısı yaptı
17:17
Batman’da toplantı ve gösteri yürüyüşü alanları yeniden belirlendi
17:01
Hollanda istihbarat çalışanının, 2007'de İran'daki nükleer tesise sabotajda rol aldığı iddia edildi
16:59
AB Yüksek Temsilcisi Borrell'den İsrail'in hedef aldığı UNRWA'ya destek
Japonya Öz Savunma Kuvvetleri depremden etkilenen insanlara yardım sağlıyor
Japonya Öz Savunma Kuvvetleri depremden etkilenen insanlara yardım sağlıyor
FOTO FOKUS
Savrulan otomobilin altında kalmaktan son anda kurtuldular
Savrulan otomobilin altında kalmaktan son anda kurtuldular
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ