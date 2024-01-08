Almanya Dışişleri Bakanı Baerbock: Batı Şeria'daki yasa dışı yerleşim inşası kalıcı barışı baltalıyor

Baerbock, Batı Şeria'daki El-Mezra el-Kibliya köyünü ziyareti sırasında yaptığı açıklamada, "Yasa dışı yerleşim inşası kalıcı barışı baltalıyor, iki devletli çözümü tehlikeye atıyor. Yerleşimcilerin şiddeti, çoğu zaman insanların yaşamını imkansız hale getiriyor, binlerce kişi artık topraklarına erişemiyor." dedi.

İsrail'in yasa dışı yerleşimcilere karşı harekete geçmesini isteyen Baerbock, "Filistinlileri şiddet yanlısı yerleşimcilerden korumak ve Batı Şeria'da yasal olarak yaşayanlara saldıranlara karşı harekete geçmek İsrail'in görevidir. Filistinliler, kendi topraklarında güvenlik içinde ve kendi kaderlerini tayin etme hakkı çerçevesinde yaşayabilmelidir." diye konuştu.

Batı Şeria'daki yerleşim yerlerinin uluslararası hukuka aykırı olduğunu vurgulayan Baerbock, "İki devletli çözüm, İsrail ve bağımsız demokratik bir Filistin devletinin barış içinde yan yana yaşaması anlamına gelmektedir." ifadesini kullandı.

Baerbock, ziyareti sırasında İsrailli yerleşimcilere ait bir dron tarafından izlendiğine de işaret ederek "Üzerimizde dolaşan bir insansız hava aracının sesini duyabiliyoruz. Belli ki burada ne yaptığımızı görmek ve duymak için." dedi.

Almanya Dışişleri Bakanı Baerbock'un akşam saatlerinde Mısır'a geçerek yarın Dışişleri Bakanı Samih Şukri ile görüşmesi planlanıyor.