Steinmeier, ABD’de polis şiddeti sonucu siyahi George Floyd’un öldürülmesinin ardından başlayan tartışmalar kapsamında aralarında eski Alman milli futbolcu Gerald Asamoah’ın da bulunduğu değişik alanlarda çalışan siyahi vatandaşlarla Cumhurbaşkanlığı Sarayı Schloss Bellevue’da ülkedeki ırkçılık üzerine konuştu.

Irkçılığın her türlüsünün demokrasinin düşmanı olduğunu ifade eden Steinmeier, ırkçılığın olduğu yerde demokrasinin tehlikede olduğunu belirtti.

Steinmeier, "Burada da insanlar, herhangi bir özellik onların bir azınlığa ait olduğunu gösterdiğinden, koyu tenli olduklarından, kipa taktıklarından, camide namaz kıldıklarından veya farklı göründüklerinden dolayı ayrımcılığa ve saldırıya uğruyor ve tehdit ediliyorlar." şeklinde konuştu.

Almanya’da 20 yıl önce Mozambikli 3 çocuk babası Alberto Adriano’nun Neonaziler tarafından öldürüldüğünü hatırlatan Steinmeier, “Almanya'da onun ismi birçok isimden biridir sadece. Almanya’da da ırkçılık öldürüyor.” ifadesini kullandı.

Steinmeier, Alman hapishanelerinde siyahilere yönelik şiddeti ve hapishanelerde aydınlatılmayan ölümlerin bulunduğunu da bilindiğini aktardı.

Almanya’daki polisin ve güvenlik güçlerinin devletin güvenilir temsilcileri olduklarına inandığını ifade eden Steinmeier, “Bu kuralın istisnaları istisna olarak kalmıştır. Polis ve güvenlik güçleri saygıyı ve desteğimizi hak ediyor." şeklinde konuştu.

Steinmeier, ırkçılıkla mücadelede ırkçı olmamanın yeterli olmadığını, ırkçılık karşıtı olmak gerektiğini vurgulayarak, "Goerge Floyd’un ölümünden şikayet ederek kendi ülkemizdeki ırkçılığı gizleyemeyiz." değerlendirmesinde bulundu.