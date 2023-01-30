Scholz, başkent Santiago'da Şili Devlet Başkanı Gabriel Boric tarafından resmi törenle karşılandı.

Boric, mevkidaşı Scholz ile Santiago'da bulunan ve askeri diktatörlüğün kurbanlarını anmak amacıyla kurulan "Hafıza ve İnsan Hakları Müzesi"ni gezdi.

İki lider, eski bir Nazi subayı Paul Schaefer tarafından 1961'de kurulan ve diktatör Augusto Pinochet döneminde ise işkence merkezine dönüştürülen Colonia Dignidad "Haysiyet Yerleşimi" alanının hafıza müzesi olması konusunda anlaşmaya vardı.

Scholz, Devlet Başkanlığı Sarayı La Moneda'daki açıklamasında, müzeye katkı sağlamaya hazır olduklarını belirterek, "Colonia Dignidad'ın hafıza müzesi olmasını, gerçeklerin araştırılmasını tamamen destekliyor ve takdir ediyoruz. Bunun hassas bir konu olduğunu biliyoruz, çözüm bulmak kolay değil. Bu nedenle ihtiyatlı şekilde elimizden geleni yapmak istiyoruz." ifadesini kullandı.

Boric de Colonia Dignidad'ın yol açtığı tahribata vurgu yaparak, "Colonia Dignidad'ın tarihi korkunç ve yürek burkuyor. Şili siyasetinin desteğini hatırlamakta fayda var, bunların bir bölümü halen kamuoyunda tartışılıyor." değerlendirmesinde bulundu.

Latin Amerika ziyaretine Arjantin ile başlayan Scholz'un, Şili'den sonra Brezilya'ya geçeceği bildirildi.

Colonia Dignidad yerleşim bölgesi

Santiago'ya yaklaşık 400 kilometre uzaklıkta yer alan ve iki ülke arasındaki ilişkilerin en tartışmalı konusu olarak bilinen Colonia Dignidad bölgesinde, ikinci dünya savaşından kaçan göçmen Almanlar yaşıyordu.

Şimdiki adı Villa Baviera olarak değiştirilen Colonia Dignidad, yoğun tepkiler üzerine eski Şili Devlet Başkanı Patricio Aylwin'in talimatıyla 1990 ile 1994 yılları arasında kapatılmıştı.

Schaefer'in bu bölgede hastane ve okul açarak "Colonia" isminde tarikat kurduğu, alıkonulan ve zorla çalıştırılan fakir Şilili çocuklara işkence yapıldığı, cinsel istismarda bulunulduğu ve misyonerlik eğitimi verildiği belirtiliyor.

Schaefer, 2006'da cinsel istismardan hüküm giymesinin ardından kaçtığı Arjantin'de tutuklanıp Şili'ye iade edildi ve 2010'da bir cezaevinde 88 yaşında hayatını kaybetti.

Yerleşkede ayrıca yüzden fazla Pinochet muhalifinin işkenceyle öldürüldüğü tahmin ediliyor.