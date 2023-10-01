Almanya Başbakanı Scholz Ankara'daki terör saldırısını şiddetle kınadı

Almanya Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan paylaşımda da terör saldırısına uğrayan Ankara'dan korkunç haber alındığına işaret edilerek "Türk halkıyla dayanışmamızı ifade ediyor, yaralananlara acil şifalar diliyoruz. Geçmiş olsun Türkiye." ifadelerine yer verildi.