Almanya Başbakanı Scholz Ankara'daki terör saldırısını şiddetle kınadı
Scholz, sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı açıklamada, "Ankara'nın merkezinde düzenlenen saldırıyı şiddetle kınıyoruz. Türk partnerlerimizle dayanışma içindeyiz." ifadesini kullandı.
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AlmanyaDışişleri Bakanlığı tarafından yapılan paylaşımda da terör saldırısına uğrayan Ankara'dan korkunç haber alındığına işaret edilerek "Türk halkıyla dayanışmamızı ifade ediyor, yaralananlara acil şifalar diliyoruz. Geçmiş olsun Türkiye." ifadelerine yer verildi.