Haber Giriş: 5 Mart 2021 Cuma 16:40Son Güncelleme: Kaynak: AA
Almanya Başbakanı Merkel, Dibeybe ile görüştü
Almanya Başbakanı Angela Merkel, Libya Ulusal Birlik Hükümeti Başbakanı Abdulhamid Dibeybe ile telefonla görüştü.
Alman Hükümet Sözcüsü Steffen Seibert tarafından yapılan yazılı açıklamada, Merkel'in, Libya Başbakanı Dibeybe ile telefon görüşmesi gerçekleştirdiği ve iki başbakanın, Libya'daki ateşkes ve siyasi sürecin ilerleyişi konusunda görüş alışverişinde bulunduğu ifade edildi.
Başbakan Merkel görüşmede, Alman hükümetinin, Birleşmiş Milletler Libya Misyonu (UNSMIL) ile yürütülen siyasi sürecin ilerleyişine ve aralık ayındaki ulusal seçim hazırlıklarına tam desteğini yineledi.
Şansölye ayrıca, ateşkesin tüm koşullarına uyulmasının önemini vurguladı.
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