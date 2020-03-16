Almanya İçişleri Bakanı Horst Seehofer, Fransa, İsviçre, Avusturya, Lüksemburg ve Danimarka ile olan sınırların koronavirüs tespitleri nedeniyle kısmet kapatıldığını duyurdu.

Sınır uygulamasının bu sabah itibarıyla başladığını açıklayan Seehofer, mal taşıyan araçların ve sınır ötesinde işe gidip gelen insanların kısıtlamalardan muaf olduğunu açıkladı.

Bakan, komşu ülkelerdeki Alman vatandaşlarının içeri girmesine izin verileceğini ve Almanya'nın komşularına ve Avrupa Komisyonu'na bilgi verildiğini de sözlerine ekledi.

Almanya Cumartesi günü yaklaşık 4 bin enfeksiyonu doğrulamıştı