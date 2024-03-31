Alman polisinden Filistin destekçilerine sert müdahale

Dünyanın dört bir yanında Filistin’e destek gösterileri her hafta olduğu gibi bu hafta da devam etti.

Almanya'nın başkenti Berlin'de Cuma günü yaklaşık 100 Filistin destekçisi, ana tren istasyonunda (Berlin Hauptbahnhof) izinsiz gösteri düzenledi.

Filistin‘e destek sloganları atan göstericiler, istasyonda oturma eylemi yaptı.

"Polis ile istasyon binasını terk edin“ uyarısına aldırış etmeyen göstericiler arasında arbede yaşanırken, Alman polisi sert müdahalede bulunarak göstericileri dışarı çıkarttı.

Polisin müdahalesiyle istasyon dışına çıkan göstericiler, Washingtonplatz Meydanı'nda devam ettikleri eylemlerini bir süre sonra sona erdirdi.

Berlin polisi tarafından konuyla ilgili yapılan açıklamada, izinsiz gösteride yolcuların geçişlerinin engellendiği ve suç unsuru taşıyan bazı sloganların atıldığı belirtildi.

Bazı göstericilerin de gözaltına alındığı duyuruldu.