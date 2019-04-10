Almanya’nın en büyük gazetelerinden Süddeutsche Zeitung, FETÖ’nün dini ve eğitimi kullanarak Almanya’daki ailelere nasıl sızdığını, örgüt evlerinde çocukların eğitim yalanıyla nasıl kandırıldığını dosya haberinde anlattı.

Baskılar, yasaklar, kısıtlamalar...

FETÖ okullarında eğitim yalanıyla beyinleri yıkanan çocuklar örgütü anlattı.

Almanya'nın en büyük gazetelerinden Süddeutsche Zeitung, Fetullahçı terör örgütüne dair özel bir habere yer verdi. Eğitim amacıyla FETÖ ile irtibat kuran çocukların örgütten kurtulmalarının ne kadar zor olduğu tanıkların görüşlerine başvurularak gösterildi.

Haberde örgüt evlerinde kalan öğrencilerin bazılarının örgütün gerçek yüzünü gördükten sonra çıkmak istedikleri ancak hem örgüt hem de aileleri tarafından baskı ve engelleme ile karşılaştıkları belirtildi.

Habere göre, FETÖ'yle irtibat kuran ve okullarına kaydolan öğrencilerin adları değiştirildi, zorunlu derslere maruz bırakılan öğrenciler, FETÖ elebaşı Gülen'in kitaplarını okumaları için de baskıya uğradı.

Baskı sadece okul ve evlerle de sınırlı kalmadı. Örgüt, ailelerin olası sorularına nasıl cevap verecekleri konusunda öğrencileri yönlendirmeye çalıştı. Öğrencilerden, örgüt okullarında veya evlerinde neler yaptıklarına dair sorulara “Ders çalıştık, oynadık, dinlendik ve futbol oynadık” şeklinde cevaplar vermeleri istendi.

Haberde dikkat çeken bir diğer konu ise sadaka adı altında toplanan zorunlu bağışlar oldu. Maaşlarının neredeyse yarısını bağışlamak zorunda bırakıldıkları, bunun ağın ekonomik temelini oluşturduğuna dikkat çekildi.

Gazete, tehdit ve baskıdan çekinen öğrencilerin, gerçek isimleri yerine takma isim kullanarak gazeteye görüş vermeleri de FETÖ'nün nasıl bir örgüt olduğuna bir kanıt olarak gösterildi.

Haberde Almanya'da 90'lı yılların ortalarından bu yana faaliyet gösteren FETÖ'nün Türkiye'de terör örgütü olarak kabul edildiğine vurgu yapıldı.

Kaynak: TRT Haber