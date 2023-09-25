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Dünya
TRT Haber 25.09.2023 15:41

Aliyev: Karabağ Azerbaycan toprağıdır bunu herkes bilmelidir

Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev, "Ermeni güçler teslim oldu, koşullarımızı kabul etti. Karabağ Azerbaycan toprağıdır bunu herkes bilmelidir" açıklamasını yaptı.

Aliyev: Karabağ Azerbaycan toprağıdır bunu herkes bilmelidir
[Fotograf: AA]

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Nahçıvan Özerk Cumhuriyeti Yüksek Meclisi'nde düzenlenen ortak basın toplantısı ve imza töreninde konuştu.

Aliyev, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür ederek, "BM kürsüsünde Azerbaycan'ın çıkarlarını savunan adil, uluslararası hukuka dayanan açıklamalarda bulundunuz. Türkiye tarafından sergilenen bir sonraki kardeşlik adımıdır" dedi.

Karabağ'ın Azerbaycan toprakları olduğunu söyleyen Aliyev, "Ermeni güçler teslim oldu, koşullarımızı kabul etti. Karabağ Azerbaycan toprağıdır bunu herkes bilmelidir." dedi.

Aliev açıklamalarına şöyle devam etti:

"Şuşa Beyannamesi ilişkilerimizi yeni seviyeye yükseltti. Bugün ilişkilerimiz en yüksek düzeydedir. İlişkilerimizin tüm alanlarda en faal dönemini yaşıyoruz. Ticaret hacmimiz 6 milyar dolardan fazladır. Bu yıl yüzde 40 arttı. 15 milyar dolar hedeflemiştik. Yakın gelecekte buna da ulaşacağız. Birbirimize destek vererek biz bölgesel konuları da doğru istikamete yöneltiyoruz. Bölgede barış ve istikrar olsun, savaş olmasın istiyoruz.  Azerbaycan halkı Türkiye’nin desteğini unutmayacaktır"

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