Haber Giriş: 22 Mayıs 2022 Pazar 22:23Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Aliyev, AB Konseyi Başkanı ve Ermenistan Başbakanı ile bir araya geldi
[Fotoğraf: AA]
Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Belçika'nın başkenti Brüksel’de AB Konseyi Başkanı Charles Michel ile görüştü. Görüşmenin ardından Ermenistan Başbakanı'nın katılımı ile üçlü görüşmeye geçildi.
Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Avrupa Birliği (AB) Konseyi Başkanı'nın daveti üzerine gittiği Brüksel'de Charles Michel ile görüştü.
Görüşmenin ardından, Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev, Ermenistan Başbakanı Paşinyan ve Charles Michel üçlü görüşme için bir araya geldi.
Liderler görüşme öncesi basına görüntü verdi.
Barış anlaşması gündemde
Üçlü görüşmenin gündeminde, Azerbaycan ve Ermenistan arasında barış anlaşmasının hazırlanması, sınırların belirlenmesi, iletişim ve ulaşım hatlarının açılması amacıyla komisyonların oluşturulması ve bu amaçla müzakerelerin başlaması konuları yer alıyor.
Cumhurbaşkanı Aliyev ve Ermenistan Başbakanı Paşinyan son olarak, 6 Nisan 2022’de Brüksel’de bir görüşme gerçekleştirmişti.
Etiketler: İlham Aliyev Avrupa Birliği Nikol Paşinyan Azerbaycan Ermenistan
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