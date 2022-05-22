Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Avrupa Birliği (AB) Konseyi Başkanı'nın daveti üzerine gittiği Brüksel'de Charles Michel ile görüştü.

Görüşmenin ardından, Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev, Ermenistan Başbakanı Paşinyan ve Charles Michel üçlü görüşme için bir araya geldi.

Liderler görüşme öncesi basına görüntü verdi.

Barış anlaşması gündemde

Üçlü görüşmenin gündeminde, Azerbaycan ve Ermenistan arasında barış anlaşmasının hazırlanması, sınırların belirlenmesi, iletişim ve ulaşım hatlarının açılması amacıyla komisyonların oluşturulması ve bu amaçla müzakerelerin başlaması konuları yer alıyor.

Cumhurbaşkanı Aliyev ve Ermenistan Başbakanı Paşinyan son olarak, 6 Nisan 2022’de Brüksel’de bir görüşme gerçekleştirmişti.