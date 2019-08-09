Akıncı ve Anastasiadis, 6 ay aradan sonra ilk kez buluştu.
Gayrı resmi buluşma, Birleşmiş Milletler Kıbrıs Özel Temsilcisi Elizabeth Spehar’ın ev sahipliğinde ara bölgede gerçekleşti.
Görüşmede, gündemin sıcak başlığı Doğu Akdeniz gerilimi de ele alındı.
Akıncı hidrokarbon kaynakları konusundaki ortak komite kurulması önerisini Rum lidere yeniden iletti.
İki lider Doğu Akdeniz'de sondaj konuısunda uzlaşamadı.
New York'ta yapılacak Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nun ardından BM Genel Sekreteri ve iki ülkenin liderleri üçlü görüşmede anlaştı.
Kaynak: TRT HABER