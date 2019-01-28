HDP, Avrupa Konseyi Parlamenter Meclisinde (AKPM) bazı Ermeni milletvekillerinin de desteğiyle "Türkiye'de muhalefetteki siyasetçilerin kötüleşen durumu" başlıklı raporu gündeme taşıdı.

Terör örgütü PKK'ya açık desteği nedeniyle tutuklu isimler gündeme geldiğinde ise tansiyon yükseldi.

Avrupa Konseyi Parlamenter Meclisi Türk Heyeti Başkanı ve AK Parti Milletvekili Akif Çağatay Kılıç, PKK'nın yasadışı faaliyetlerini destekleyenleri kınadı.

"Teröre destek siyasi özgürlük değildir"

Teröre desteğin siyasi özgürlük olmadığını söyleyen Kılıç, "Eğer birisi, DEAŞ’ın, El Kaide'nin terör örgütü olmadığını söyleseydi, ne yapardınız? Mahkemelerden harekete geçmesini isterdiniz. Parlamentonuzdan dokunulmazlıkların kaldırılmasını isterdiniz. İşte bu, Türkiye’de yaşananlardır" dedi.

Avrupa'da sadece sağcı popülizm hakkında konuşulduğunu ancak solcu popülizmin de olduğunu hatırlatan Kılıç, HDP'nin Kürt halkının temsilcisi olmadığını, terörle açık bağlantısı olan solcu popülist bir parti olduğunu söyledi.

MHP, CHP ve İyi Parti de rapora karşı çıktı

Oturumda söz alan diğer milletvekilleri de benzer şekilde raporun taraflı ve maksatlı kaleme alındığını ifade etti.

Oturum sonunda AK Parti'nin yanı sıra, MHP, CHP ve İyi Parti'den milletvekilleri de rapora "Hayır" oyu kullandı.

Ermeni milletvekillerinin desteklediği rapora Azerbaycan grubundan da sert itiraz geldi.

Samed Seyidov ve Ganire Paşayeva yanlış bilgilerle Türkiye'nin üzerine gidildiğini söyledi.

Kaynak: TRT Haber