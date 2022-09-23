Haber Giriş: 23 Eylül 2022 Cuma 08:35Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Akdeniz'de göçmen faciası: 34 ölü
[Fotoğraf: AA Arşiv]
Suriye’nin batısındaki Tartus ili açıklarında düzensiz göçmenleri taşıyan bir teknenin batması sonucu 34 kişi hayatını kaybetti.
Göçmenlerin umut yolculuğu bir kez daha facia ile sona erdi. Lübnan'dan Avrupa'ya ulaşmak isteyen düzensiz gömenleri taşıyan tekne Suriye'nin Tartus ili açıklarında battı.
İlk belirlemelere göre aralarında Filistin, Lübnan ve Suriye uyrukluların bulunduğu 34 kişinin cansız bedenine ulaşıldı, 20 kişi kurtarıldı.
Hafta başında Lübnan'dan yola çıkan teknede 150'den fazla düzensiz göçmenin bulunduğu tahmin ediliyor.
Arama kurtarma çalışmaları sürüyor.
Etiketler: Akdeniz Bölgesi Doğu Akdeniz Düzensiz Göçmenler
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