Ailesini kaybeden İsrailliden dünyaya çağrı: Bize silah değil, barış gönderin

7 Ekim'deki saldırılarda anne ve babasını kaybetmiş olan Maoz Inon, Netanyahu'yu sert biçimde eleştirdi.

İsrailli gazeteci Oren Ziv’in, X sosyal medya hesabından paylaştığı videoda dünyaya seslenen Inon, Netanyahu’ya değil barışa destek verilmesi çağrısında bulundu.

Inon, şu ifadeleri kullandı:

“Dünya liderleri İsrail’i desteklemeyi bırakmazsa savaş asla bitmeyecek. Netanyahu iktidarda kaldığı sürece savaş bitmeyecek. Bu yüzden dünyaya şu çağrıda bulunuyorum; Netenyahu’yu desteklemeyin. Bize silah göndermeyin. Savaş gemisi göndermeyin. Bize barış gönderin, sevgi gönderin, uzlaşı gönderin.”

"Netanyahu istifa edene kadar İsrail meclisinin önünde çadır kuracağız"

Inon, "Aradan bir ay geçti. Netanyahu ne bir aileyi taziye için aradı ne de bir cenazeye katıldı. Aileler parçalandı. Tüm konuştuğum aileler kimi suçlayacağını biliyor: İsrail'in Başbakanı. Buraya Netanyahu'ya 'git' demek için geldim." diye konuştu.

İsrail Meclisi önünde bir taziye çadırı kuracaklarını ve Netanyahu hükümeti istifa edene kadar buradan ayrılmayacaklarını söyleyen Inon, "İsraillileri yeni bir ümit ve eşitlik inşa etme yolunda gelip bizlere katılmaya davet ediyorum" dedi.