Açık 10.4ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Dünya
TRT Haber, AA 08.11.2023 01:59

Ailesini kaybeden İsrailliden dünyaya çağrı: Bize silah değil, barış gönderin

İsrail, Gazze'de soykırım girişimini meşrulaştırmaya çalışıyor. Ancak bu çabaya sağduyulu İsrail vatandaşları bile inanmıyor. 7 Ekim'de annesini ve babasını kaybeden Maoz İnon,, yaşananlardan Netanyahu yönetimini sorumlu tuttu, dünya liderlerine çağrıda bulunan İnon, "Bize silah değil, barış gönderin" dedi.

Ailesini kaybeden İsrailliden dünyaya çağrı: Bize silah değil, barış gönderin

7 Ekim'deki saldırılarda anne ve babasını kaybetmiş olan Maoz Inon, Netanyahu'yu sert biçimde eleştirdi.

İsrailli gazeteci Oren Ziv’in, X sosyal medya hesabından paylaştığı videoda dünyaya seslenen Inon, Netanyahu’ya değil barışa destek verilmesi çağrısında bulundu.

Inon, şu ifadeleri kullandı:

Dünya liderleri İsrail’i desteklemeyi bırakmazsa savaş asla bitmeyecek. Netanyahu iktidarda kaldığı sürece savaş bitmeyecek. Bu yüzden dünyaya şu çağrıda bulunuyorum; Netenyahu’yu desteklemeyin. Bize silah göndermeyin. Savaş gemisi göndermeyin. Bize barış gönderin, sevgi gönderin, uzlaşı gönderin.”

"Netanyahu istifa edene kadar İsrail meclisinin önünde çadır kuracağız" 

Inon, "Aradan bir ay geçti. Netanyahu ne bir aileyi taziye için aradı ne de bir cenazeye katıldı. Aileler parçalandı. Tüm konuştuğum aileler kimi suçlayacağını biliyor: İsrail'in Başbakanı. Buraya Netanyahu'ya 'git' demek için geldim." diye konuştu.

İsrail Meclisi önünde bir taziye çadırı kuracaklarını ve Netanyahu hükümeti istifa edene kadar buradan ayrılmayacaklarını söyleyen Inon, "İsraillileri yeni bir ümit ve eşitlik inşa etme yolunda gelip bizlere katılmaya davet ediyorum" dedi.

ETİKETLER
Filistin - İsrail Çatışması
Sıradaki Haber
Kızılhaç: ICRC'nin insani yardım konvoyuna Gazze'de ateş açılmasından endişe duyuyoruz
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
02:39
Hakim ve savcı yardımcısı alım ilanı Resmi Gazete'de yayımlandı
01:49
Kızılhaç: ICRC'nin insani yardım konvoyuna Gazze'de ateş açılmasından endişe duyuyoruz
01:02
Merkez Bankası'nın sadeleşme adımları devam ediyor
00:21
Bakan Bolat: İsrail ile karşılıklı ticaretimiz yüzde 50'den fazla azaldı
00:12
Çorum'da iki otomobil çarpıştı: Anne ve oğlu öldü, 3 kişi yaralandı
00:12
İnegöl'de atık su arıtma tesisinde patlama: 2 işçi ağır yaralı
Sıvası dökülen yapıda Selçuklu dönemine ait olduğu değerlendirilen figürler ortaya çıktı
Sıvası dökülen yapıda Selçuklu dönemine ait olduğu değerlendirilen figürler ortaya çıktı
FOTO FOKUS
Gazze'de hastaneye sığınan çocuklar: Bırakın, yaşayalım
Gazze'de hastaneye sığınan çocuklar: Bırakın, yaşayalım
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ