AGİT’ten yapılan yazılı açıklamada, söz konusu iki bölgede görevli çalışanların tahliye edildiğini duyurdu.

Açıklamada, çalışanların güvende olduğu, Ukrayna’da AGİT’in tahliye ve yardım çabalarının sürdüğü vurgulandı.

AGİT, 25 Şubat'ta yaptığı açıklamada, Ukrayna'da devam eden çatışmalar ve kötüleşen güvenlik durumu nedeniyle buradaki çalışanların tahliye edileceğini duyurmuştu.