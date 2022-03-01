Haber Giriş: 1 Mart 2022 Salı 20:49Son Güncelleme: Kaynak: AA
AGİT, Donetsk ve Luhansk'taki personelini tamamen tahliye etti
[Fotoğraf: GettyImages]
Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı’nın Donetsk ve Luhansk’daki misyonlarında görevli personelinin tahliye sürecinin tamamlandığı açıklandı.
AGİT’ten yapılan yazılı açıklamada, söz konusu iki bölgede görevli çalışanların tahliye edildiğini duyurdu.
Açıklamada, çalışanların güvende olduğu, Ukrayna’da AGİT’in tahliye ve yardım çabalarının sürdüğü vurgulandı.
AGİT, 25 Şubat'ta yaptığı açıklamada, Ukrayna'da devam eden çatışmalar ve kötüleşen güvenlik durumu nedeniyle buradaki çalışanların tahliye edileceğini duyurmuştu.
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