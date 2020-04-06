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Afrika'da koronavirüsten 414'üncü ölüm
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
Yeni tip koronavirüs vaka sayısının 9 bini aştığı Afrika'da can kaybı gün geçtikçe artıyor.
Afrika Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezinin verilerine göre, kıta genelinde yeni tip koronavirüsten (COVID-19) son 24 saatte 54 hasta daha hayatını kaybetti.
Böylece Afrika kıtasındaki toplam can kaybı 414 oldu.
Kıtada 51 ülkeye yayılan vaka sayısı ise bir günde 8 bin 536'dan 9 bin 198’e yükseldi. İyileşenlerin sayısı 813 oldu.
Afrika genelinde şu ana kadar 43 ülke sınırlarını tamamen kapatırken, 7 ülke de uluslararası hava trafiğini sonlandırdı.
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