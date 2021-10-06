Haber Giriş: 6 Ekim 2021 Çarşamba 16:27Son Güncelleme: Kaynak: AA
Afrika'da koronavirüs: Vaka sayısı 8 milyon 428 bini geçti
Afrika'da koronavirüse yakalananların sayısı 8 milyon 428 bin 857 oldu.
Koronavirüs verilerinin derlendiği "Worldometers" internet sitesine göre, virüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 213 bin 141'e çıktı.
Kıtada vaka sayısı 8 milyon 428 bin 857 olurken, iyileşenlerin sayısı 7 milyon 709 bin 226'ya yükseldi.
En fazla can kaybı Güney Afrika’da
Afrika'da en fazla vaka Güney Afrika Cumhuriyeti, Fas, Tunus, Etiyopya ve Libya'da tespit edildi.
Virüse bağlı en fazla can kaybı Güney Afrika Cumhuriyeti, Tunus ve Mısır'da görüldü.
Etiketler: Afrika Koronavirüs
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