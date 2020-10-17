COVID-19 verilerinin derlendiği "Worldometer" internet sitesine göre, kıta genelinde virüs bulaşan kişi sayısı son 24 saatte 9 bin 453 artarak 1 milyon 632 bin 634 oldu.

Salgın nedeniyle ölenlerin sayısı, 207 artışla 39 bin 375'e ulaştı.

Kıtada COVID-19 kaynaklı en fazla can kaybı 18 bin 370 ölümle Güney Afrika'da gerçekleşirken Mısır'da 6 bin 99, Fas'ta ise 2 bin 818 kişi hayatını kaybetti.

Morityus'ta aktif COVID-19 vakası bulunmuyor, Seyşeller ve Eritre'de de ölüm rapor edilmedi.

Güney Afrika'da vaka sayısı 700 bin 203'e ulaştı, bu ülkeyi 167 bin 148 vakayla Fas ve 105 bin 159 vakayla Mısır izledi.

Afrika'da COVID-19'a yakalanan 1 milyon 343 bin 479 kişi iyileşti.

Güney Afrika Cumhuriyeti'nde COVID-19 vaka sayısı 700 bini aştı

Güney Afrika Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığının verilerine göre, ülkede son 24 saatte 61 kişi COVID-19 nedeniyle hayatını kaybetti.

Virüs kaynaklı ölüm sayısının 18 bin 370 olduğu ülkede COVID-19 vaka sayısı 2 bin 19 artışla 700 bin 203'e ulaştı.

Bugüne kadar 4 milyon 505 bin 533 testin yapıldığı Güney Afrika Cumhuriyeti'nde virüse yakalananlardan 629 bin 260'ı iyileşti.

En fazla vaka Gauteng bölgesinde tespit edilirken en az vaka tespiti ve ölüm Northern Cape bölgesinde kaydedildi.

Güney Afrika Cumhuriyeti, Afrika'da COVID-19'un en fazla görüldüğü ülke konumunu koruyor.