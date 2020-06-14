Somali Cumhurbaşkanı Muhammed Abdullah Fermacu ve Somali'nin özerk bölgesi Somaliland'in Başkanı Musa Bihi Abdi, bugün Cibuti'de Etiyopya Başbakanı Abiy Ahmed ve Cibuti Cumhurbaşkanı İsmail Ömer Gulle’nin ara buluculuğunda görüşecek.

Cibuti Cumhurbaşkanı Gulle, dün Twitter hesabından yaptığı açıklamada; "Yarın, iki lider arasındaki ara buluculuk çabalarına devam etmek için Cumhurbaşkanı Fermacu ve Abdi arasındaki toplantıya başkanlık edeceğim. Başbakan Abiy Ahmed'i de görüşmelere katılmaya davet ettim.” ifadelerini kullandı.

Birleşmiş Milletler Somali Özel Temsilcisi James Swan da Somali ve Somaliland heyetlerinin son zamanlarda bir dizi görüşme yaptığını açıkladı.

İlk görüşme şubatta yapıldı

Fermacu ve Abdi, şubat ayında Etiyopya'nın arabuluculuğunda bir araya gelmişti. Söz konusu görüşme, 2017'de iş başına gelen iki liderin ilk buluşması olmuştu.

"İngiliz Somalisi” olarak adlandırılan Somaliland, 26 Haziran 1960'ta elde ettiği bağımsızlığın ardından 1 Temmuz 1960'ta "İtalyan Somalisi" olarak adlandırılan bugünkü Somali ile birleşme kararı almıştı.

1969'dan 1991'e kadar Somali'nin başında kalan ve askeri darbeyle iş başına geçen Siad Barre, 1980'li yılların sonlarında patlak veren iç savaşın ardından muhaliflerce devrilmişti.

Muhalif grupların merkezi hükümet kurmayı başaramayıp birbiriyle çatışmaya başlamasının ardından Somaliland, 1991'de tek taraflı bağımsızlığını ilan etmişti.