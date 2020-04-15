Muhammed, Twitter’dan yaptığı açıklamada, küresel yeni tip koronavirüs (COVID-19) salgınına müdahaleyi yönetebilmek için dünyanın bugün her zaman olduğundan daha fazla DSÖ’nün liderliğine ihtiyaç duyduğunu belirtti.

AfB Komisyonu Başkanı, DSÖ’nün amacını yerine getirmesini sağlamak için gösterilmesi gereken kolektif sorumluluğun ise hiçbir zaman şimdikinden daha fazla aciliyet taşımadığını kaydetti.

Muhammed, "ABD hükümetinin DSÖ'ye sağladığı fonu askıya alma kararı son derece üzücü." ifadelerini kullandı.

Trump, dün yaptığı açıklamada, DSÖ'nün Çin için çalıştığı ve salgın konusunda ihmalkar davrandığını iddia ederek, ABD'nin örgüte sağladığı fonu askıya aldığını duyurmuştu.