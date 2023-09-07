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Dünya
AA 07.09.2023 10:21

Afrika Birliği G20'ye katılıyor

Dünyanın en büyük 20 ekonomisini oluşturan G20'nin Afrika Birliğini "daimi üye" olarak kabul edeceği bildirildi.

Afrika Birliği G20'ye katılıyor
[Fotograf: AA]

Bloomberg'in haberine göre, bu hafta Hindistan'da düzenlenecek zirvede, Afrika Birliği, Avrupa Birliği'ne (AB) benzer statüde G20'ye "daimi üye" olarak kabul edilecek.

Yıllardır gruba katılmak için çaba gösteren Afrika Birliği, kıtadaki 54 ülkeyi ortak şekilde temsil edecek.

1,2 milyar nüfuslu kıtanın gruba katılmasıyla gelişmekte olan ülkelerin sorunlarının grupta daha detaylı ele alınması ve küresel sorunlara ortak çözüm yöntemlerinin tartışılması bekleniyor.

AB ve 19 ülkeden oluşan, 1999'da kurulan 20 Grubu (the Group of Twenty), 2003'ten beri liderler seviyesinde toplanıyor.

G20 ülkeleri, küresel gayrisafi yurt içi hasılanın yüzde 85'ini, uluslararası ticaretin yüzde 75'ini ve dünya nüfusunun üçte ikisini oluşturuyor.

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