Muhammed, yaptığı yazılı açıklamada, Afrika kıtasında ve Burkina Faso'da anayasaya aykırı şekilde yaşanan hükümet değişikliklerinden derin endişe duyduğunu ifade etti.

Burkina Faso'da ikinci kez yaşanan darbeyi şiddetle kınayan Muhammed, yönetimi ele geçiren orduya şiddet olaylarından uzak durması ve sivil nüfusu tehdit edecek herhangi bir eylemden kaçınması çağrısı yaptı.

Muhammed, yeni yönetimin 1 Temmuz 2024 olarak belirlenen anayasal düzene dönüş ve seçim takvimine uymasını istedi.

Burkina Faso’da ordu ülkedeki güvenlik durumunu gerekçe göstererek dün iktidara el koymuş ve ülkenin yeni liderinin, Yüzbaşı İbrahim Traore olduğunu duyurmuştu.

Devrik lider Geçiş Dönemi Devlet Başkanı Yarbay Paul-Henri Sandaogo Damiba, 24 Ocak 2022'de darbeyle iktidarı ele geçirmiş, 2 Mart'ta geçiş sürecinin cumhurbaşkanı atanmıştı.

Geçiş dönemi hükümeti, Batı Afrika Devletleri Ekonomik Topluluğu (ECOWAS) ile 1 Temmuz 2024'e kadar anayasal düzenin sağlanması ve iktidarın sivil bir hükümete bırakılması konusunda uzlaşmıştı.