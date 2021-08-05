İçişleri Bakanlığınca yapılan açıklamada, güvenlik güçlerinin düzenlediği operasyonda Lagman vilayetinin Badpeş ilçesinin Taliban'dan geri alındığı ifade edildi. Açıklamada, operasyonların devam ettiği bildirildi.

Açıklamada, son 2 ayda Taliban'ın kontrol ettiği 30'dan fazla ilçenin geri alındığı aktarıldı.

Taliban'dan henüz konuyla ilgili açıklama yapılmadı.

Herat ve Şibirgan kentlerinde şiddetli çatışma yaşandı

Herat Valisi Abdul Sabur Kani, ülkenin batısındaki kent merkezinde dün akşam başlayan ve sabaha kadar devam eden çatışmalarda 3 güvenlik görevlisinin yaşamını yitirdiğini ifade etti.

Kani, havadan ve karadan düzenlenen operasyon sonucu 100'e yakın militanın öldürüldüğünü belirtti.

Öte yandan ülkenin kuzeyinde yer alan Şibirgan kentinin emniyet yetkilileri, dün geceden beri şehir merkezinin farklı noktalarında çatışmaların şiddetlendiğini bildirdi.

Çatışmalarda 1 güvenlik görevlisinin öldüğü öğrenildi.

Ülkede şiddet olayları sürüyor

Afganistan'da barış süreci belirsizliğini korurken, güvenlik güçleri ile Taliban arasındaki şiddetli çatışmalar devam ediyor.

Taliban, haziranın son haftasında başlattığı saldırılarda Özbekistan ve Tacikistan sınırındaki ilçelerin tamamına yakınını ele geçirdi. Özbekistan'a açılan en önemli ticaret güzergahı Hayratan Sınır Kapısı'nı iki yönden kuşatan Taliban, güneybatıda Gazne vilayetine yoğunlaştı.

Afganistan'da ilerleyişine devam eden Taliban, 8 Temmuz'da ülkenin İran sınırındaki İslam Kale ve 14 Temmuz'da da Pakistan sınırındaki Spin Boldak Sınır kapılarını ele geçirmişti. Taliban, Badahşan, Tahar, Gazne, Herat, Kandahar ve Badgis vilayetlerinde şiddetli saldırılarla baskısını artırdı.

Yerel yetkililerden edinilen bilgiye göre, Taliban 407 ilçenin 150'den fazlasını, merkezleri dahil olmak üzere ele geçirmiş bulunuyor.

Ülkede 34 vilayet merkezinin, hükümet güçlerinin kontrolünde bulunduğu ifade ediliyor.