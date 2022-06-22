Afganistan'da, merkez üssü Pakistan sınırındaki Host vilayeti olan bir deprem meydana geldi.

ABD Jeolojik Araştırmalar Merkezi depremin büyüklüğünü 6,1 olarak açıkladı.

51 kilometre derinlikte meydana gelen deprem başkent Kabil dahil çeşitli kentlerin yanısıra Pakistan'ın başkenti İslamabad ve Peşaver gibi sınıra yakın şehirlerde de hissedildi.

[Fotoğraf: AP]

Depremde ölenlerin sayısı hızla artıyor.

Hayatını kaybedenlerin sayısı 1000'e yükseldi.

Hükümet Sözcüsü de, tüm yardım kuruluşlarına çağrı yaparak, bu felaket karşısında herkesin destek olmasını istedi.