Belh Emniyet Müdürlüğü sözcüsü Adılşah Adil, yaptığı açıklamada, militanların Belh'in Baba Yusuf bölgesindeki polis karakoluna silahlı saldırı düzenlediğini söyledi.

Adil, saldırıda 4 güvenlik görevlisinin yaşamını yitirdiğini, 7 güvenlik görevlisinin de rehin alındığını belirtti.

Saldırı sonucu karakolun kısa süreliğine Taliban'ın kontrolüne geçtiğini ifade eden Adil, takviye birliklerin bölgeye ulaşmasıyla karakolun geri alındığını ve saldırının ardından çıkan çatışmada Taliban'ın da kayıp verdiğini kaydetti.

Taliban'dan henüz konuyla ilgili açıklama yapılmadı.