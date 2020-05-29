Haber Giriş: Kaynak: AA
Afganistan'da Taliban saldırısı: 14 ölü
Taliban militanlarının, Afganistan'ın Paktiya vilayetinde sınır birlikleri karakoluna düzenlediği silahlı saldırıda 14 asker hayatını kaybetti.
Afganistan Savunma Bakanlığı, militanların, Paktiya'nın Dand-i Patan ilçesindeki sınır karakoluna silahlı saldırı düzenlediğini açıkladı.
Açıklamada, saldırıda 14 askerin hayatını kaybettiği, 3 askerin de yaralandığı bildirildi.
Saldırının ardından çıkan çatışmada Taliban'ın da ağır kayıp verdiği kaydedildi.
Taliban'dan henüz konuyla ilgili açıklama yapılmadı.
Etiketler: Afganistan talibanSon Güncelleme: 29 Mayıs 2020 Cuma 10:03
Sıradaki Haber
Hindistan’da COVID-19 kaynaklı ölü sayısı Çin'i geçti
Yükleniyor lütfen bekleyiniz