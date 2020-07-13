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Afganistan'da Taliban saldırıları: 14 ölü
[Grafik: TRT Haber]
Afganistan'ın Kunduz vilayetinde, Taliban militanlarınca karakollara düzenlenen saldırılarda 14 güvenlik görevlisi hayatını kaybetti.
Kunduz Valiliği Sözcüsü Esmatullah Muradi, militanların, Kunduz'un İmam Sahip ve Çardere ilçelerindeki asker ve polislere ait karakollara silahlı saldırılar düzenlediğini açıkladı.
Saldırılarda 14 güvenlik görevlisinin yaşamını yitirdiğini, 2 güvenlik görevlisinin yaralandığını ifade eden Muradi, saldırının ardından çıkan çatışmalarda 3 militanın öldürüldüğünü, 4'ünün de yaralandığını kaydetti.
Taliban'dan yapılan açıklamada ise saldırılarda 19 güvenlik görevlisinin öldüğü iddia edildi.
Etiketler: son dakikaSon Güncelleme: 13 Temmuz 2020 Pazartesi 12:17
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