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Afganistan'da Taliban ile çatışmada 9 polis öldü
Afganistan'ın Bamyan vilayetinde Taliban militanlarıyla güvenlik güçleri arasında çıkan çatışmada 9 polis hayatını kaybetti.
Bamyan Emniyet Müdürlüğü Sözcüsü Muhammad Rıza Yosufi, basına yaptığı açıklamada, militanların, Bamyan'ın Şiber ilçesindeki polis karakoluna saldırmasının ardından çatışma çıktığını belirtti.
Çatışmada 9 polisin yaşamını yitirdiğini ifade eden Yosufi, 2 polisin de yaralandığını söyledi.
Yosufi, çatışmada militanların da kayıp verdiğini aktardı.
Taliban'dan henüz konuyla ilgili bir açıklama yapılmadı.
Etiketler: Afganistan talibanSon Güncelleme: 28 Eylül 2020 Pazartesi 13:40
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