Taliban geçici hükümetinin İçişleri Bakanlığı Sözcüsü Said Hosti, basına yaptığı açıklamada, Kandahar'ın Seydal bölgesinde terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyon düzenlendiğini belirtti.

Operasyonda 3 DEAŞ üyesinin öldürüldüğünü anlatan Hosti, operasyon sırasında çıkan çatışmada 2 sivilin de yaşamını yitirdiğini söyledi.

DEAŞ saldırılarını artırdı

Taliban'ın Kandahar Basın Sorumlusu Şems Samim ise operasyonda 8 DEAŞ üyesinin yakalandığını ve 2 DEAŞ'lının kendisini patlattığını kaydetti.

Samim, operasyonda Taliban güçlerinin zarar görmediğini ve operasyonun tamamlandığını vurguladı.

Terör örgütü DEAŞ, Taliban'ın 15 Ağustos'ta ülkeye hakim olmasının ardından saldırılarını artırdı.

DEAŞ'ın kalesi olarak bilinen Nangarhar'da örgüt üyeleri, Taliban mensuplarını hedef alan 10'dan fazla silahlı ve bombalı saldırı düzenlemişti.

DEAŞ'ın 15 Ağustos'tan bu yana ikisi Kabil, biri Kunduz ve bir diğeri Kandahar olmak üzere düzenlediği dört büyük saldırıda, 250'den fazla kişi hayatını kaybetmişti.

Taliban İstihbarat Başkanlığı sözcüsü Halil Hamraz, 10 Kasım'da yaptığı basın açıklamasında, son 3 ay içerisinde 600'dan fazla DEAŞ mensubunun gözaltına alındığını duyurmuştu.