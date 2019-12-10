Dünya
Afganistan'da Taliban 45 kişiyi kaçırdı10 Aralık 2019 Salı 18:52 - Son Güncelleme 10 Aralık 2019 Salı 18:55
Taliban militanları, Afganistan'ın kuzeyindeki Cüzcan vilayetinde 45 kişiyi kaçırdı.
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
İçişleri Bakanlığı Sözcüsü Nasrat Rahimi, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, militanların, bir devlet görevlisinin cenaze törenine katılmak için Cüzcan vilayetinin merkezi Şibirgan şehrine giden sivilleri Hanaka ilçesi yakınlarında araçlarından indirdiğini ve içlerinden 45 kişiyi kaçırdığını anlattı.
Kaçırılanların yaşlı insanlar olduğunu ifade eden Rahimi, serbest bırakılmaları için çalışmaların sürdüğünü belirtti.
Taliban'dan henüz konuyla ilgili bir açıklama yapılmadı.
Kaynak: AA
Etiketler: Afganistan taliban cüzcan