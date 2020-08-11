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Afganistan'da son bir haftada 80 sivil öldürüldü
[Fotoğraf: AA]
Afganistan'da son bir haftada Taliban militanlarının saldırılarında 80 sivil hayatını kaybetti.
İçişleri Bakanlığı Sözcüsü Tarık Aryen, yaptığı açıklamada, militanlar tarafından ülke genelinde bir haftada silahlı ve bombalı saldırılar düzenlendiğini söyledi.
Saldırılarda 80 sivilin yaşamını yitirdiğini belirten Aryen, 95 sivilin de yaralandığını kaydetti.
Aryen, şiddetin azaltılmasının Afganistan halkının isteği olduğunu ve Taliban'ın buna uyması gerektiğini kaydetti.
Talib an'dan henüz konuyla ilgili açıklama yapılmadı.
Etiketler: taliban Afganistan sivil ölümlerSon Güncelleme: 11 Ağustos 2020 Salı 15:40
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