Haber Giriş: 14 Aralık 2020 Pazartesi 09:28Son Güncelleme: Kaynak: AA
Afganistan'da sivillere saldırı: 4 ölü
Nangarhar vilayetinde düzenlenen bombalı saldırıda 4 sivil yaşamını yitirdi.
Vilayetin Hogyani ilçesine bağlı Zavi bölgesinde yol kenarına yerleştirilen bomba, sivilleri taşıyan aracın bölgeden geçişi sırasında patlatıldı.
Saldırıyı henüz üstlenen olmadı.
Etiketler: Afganistan
Son Haberler
- 10:01
- 09:59
- 09:50
- 09:49
- 09:51
Sıradaki Haber
Suudi Arabistan'ın Cidde limanındaki bir petrol tankerinde patlama
Yükleniyor lütfen bekleyiniz