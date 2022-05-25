Taliban geçici hükûmetinin Kabil Emniyet Müdürlüğü sözcüsü Halid Zadran, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, başkent Kabil'in Trafik Kavşağı'nda bulunan Hz. Zekeriya Camisi'nde akşam namazı sırasında bombalı saldırı düzenlendiğini söyledi.

Başkent Kabil'deki Emergency Hastanesinden yapılan açıklamada, saldırılarda yaralanarak hastaneye getirilen 22 kişiden 5'inin hayatını kaybettiğini açıkladı.

Sivilleri taşıyan minibüslere bombalı saldırı

Öte yandan Belh Emniyet yetkilileri, Mezar-ı Şerif'in Karte-i Aryana ve Karte-i Baba Ali Şir bölgelerinde sivilleri taşıyan minibüslere yönelik bombalı saldırılar düzenlendiğini duyurdu.

Saldırılarda ilk belirlemelere göre 9 kişinin yaşamını yitirdiğini aktaran yetkililer, 15 kişinin de yaralandığını açıkladı.

Görgü tanıkları ise saldırıda ölenlerin sayısının 10'dan fazla olduğunu ve saldırıların Hazara Şiilerinin minibüslerine yönelik yapıldığını öne sürdü.

Saldırıları henüz üstlenen olmadı.