Maden ve Petrol Bakanlığı Sözcüsü Abdul Kadir Mutaffa, basına yaptığı açıklamada, ilçenin Şabaşak mevkisindeki kömür madeninde meydana gelen grizu faciasında 16 madencinin yaşamını yitirdiğini söyledi.

Madende 15'ten fazla işçinin de mahsur kaldığını ifade eden Mutaffa, arama kurtarma çalışmalarının sürdürüldüğünü ifade etti.