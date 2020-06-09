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Afganistan'da maden faciası: 16 ölü
[Fotoğraf: AA]
Afganistan'ın kuzeyindeki Samangan vilayetinin Dere-i Suf Bala ilçesinde bir kömür madeninde meydana gelen grizu patlamasında 16 madenci hayatını kaybetti.
Maden ve Petrol Bakanlığı Sözcüsü Abdul Kadir Mutaffa, basına yaptığı açıklamada, ilçenin Şabaşak mevkisindeki kömür madeninde meydana gelen grizu faciasında 16 madencinin yaşamını yitirdiğini söyledi.
Madende 15'ten fazla işçinin de mahsur kaldığını ifade eden Mutaffa, arama kurtarma çalışmalarının sürdürüldüğünü ifade etti.
Etiketler: Grizu patlaması Afganistan 16 ölüSon Güncelleme: 9 Haziran 2020 Salı 21:14
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