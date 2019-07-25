Dünya
Afganistan'da karakola saldırı: 20 ölü
25 Temmuz 2019 Perşembe 11:18 - Son Güncelleme 25 Temmuz 2019 Perşembe 11:23
Afganistan'ın kuzeydoğusundaki Tahar vilayetinde, Taliban militanlarının askeri karakola düzenlediği saldırıda 20 güvenlik gücünün yaşamını yitirdiği bildirildi.
Tahar vilayetine bağlı İşkemiş ilçesi Kaymakamı Abdulkayyum Kani, yaptığı açıklamada, Taliban militanlarının dün gece ilçedeki askeri karakola saldırdığını belirtti.
Kaymakam Kani, saldırıda 20 güvenlik görevlisinin hayatını kaybettiğini söyledi.
Taliban, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, saldırıyı üstlendi.
Kaynak: AA
Aşağıdaki kodu sitenize ekleyerek haberi paylaşabilirsiniz.